Mısır\'dan İsrail\'e Kınama

KAHİRE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Kalandiya Eğitim Merkezi'ne düzenlediği baskını ve tesisteki personeli gözaltına almasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, "BM tesislerinin dokunulmazlığını" tehdit eden baskının, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü "açık ve hiçbir gerekçeye dayanmayan" ihlallerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olayın işgal altındaki bölgelerde sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku ve dört Cenevre Sözleşmesi'ni de ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, UNRWA'nın görev yetkisini baltalamaya ve insani yardımların ulaştırılmasını engellemeye yönelik her türlü hamleyi "kesin bir dille reddeden" Mısır, uluslararası topluma İsrail'in BM tesislerine yönelik mükerrer ihlallerini durdurmak üzere acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Medyada yer alan haberlere göre İsrail güçleri pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA Eğitim Merkezi'ne baskın düzenleyerek tesisteki personeli gözaltına almıştı.