Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek - Son Dakika
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Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Türkiye\'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, otoyol ve köprü geçiş ücretleri ile idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçlar Türkiye'den çıkış yapamayacak. Düzenlemeyle yabancı plakalı araçlar için HGS aboneliği zorunlu hale gelirken, 45 günü aşan ihlalli geçiş ödemelerinde geçiş ücretinin 4 katı ceza uygulanacak.

Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların sınır kapılarından Türkiye'yi terk etmesine izin verilmeyecek.

BORCUNU ÖDEMEYEN SINIRDAN GEÇEMEYECEK

Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik'te, yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri, ihlalli geçiş cezaları ve ödeme süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında hizmet veren köprü ve otoyollarda yapılan ihlalli geçişlere ilişkin ücret ve idari para cezalarını ödemeyen sürücüler, borçlarını kapatmadan Türkiye'den çıkış yapamayacak.

ÖDEMELER SINIR KAPILARINDA DA YAPILABİLECEK

Yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve cezalar, gümrük kapılarında banka veya kredi kartıyla ödenebilecek. Nakit ödeme ise yalnızca gümrük idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü veznelerde yapılabilecek.

Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

TÜM KURUMLAR ORTAK SİSTEMDEN TAKİP EDECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında kurulacak veri paylaşım sistemi sayesinde yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezaları plaka bazlı olarak ortak sistem üzerinden takip edilecek.

Geçiş ücretlerine ilişkin tahsilat bilgileri ilgili kurumların sistemleri üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğüne düzenli olarak iletilecek.

HGS ABONELİĞİ ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak.

Ayrıca sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve araç plakasının okunabilir olmasından sorumlu tutulacak.

45 GÜNÜ AŞAN ÖDEMELERE 4 KAT CEZA

Yönetmelikte ihlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlar da yeniden düzenlendi.

Buna göre, ihlalli geçiş ücretinin 15 gün içinde ödenmesi halinde yalnızca geçiş ücreti tahsil edilecek.

15 günlük sürenin ardından 30 gün içinde ödeme yapılması durumunda geçiş ücretine ek olarak 1 kat geçiş ücreti alınacak.

Toplam 45 günü aşan ödemelerde ise geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek - Son Dakika
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