Mısır'dan Lübnan'a 22 Ton İnsani Yardım - Son Dakika
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Mısır'dan Lübnan'a 22 Ton İnsani Yardım

Mısır, Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzemelerle dolu 22 ton insani yardım gönderdi.

06.10.2024 12:12
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KAHİRE, 6 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a 22 ton insani yardım gönderdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı Beyrut Havaalanı'na indi.

Açıklamaya göre bu girişim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "İsrail saldırganlığının yansımalarına karşılık olarak Lübnan'a ve halkına destek sağlama talimatları doğrultusunda" gerçekleşti.

Bakanlık ayrıca, İsrail saldırıları nedeniyle ticari havayolu hizmetlerinin çoğunun askıya alınmasının ardından, Lübnan'daki Mısır büyükelçiliğinin, EgyptAir tarafından işletilen özel bir uçuşla Lübnan'da mahsur kalan 286 Mısırlının ülkesine dönüşünü sağladığını bildirdi.

İsrail, son dönemde Beyrut ve banliyölerinde Hizbullah yetkililerini ve tesislerini hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve Lübnan'a yönelik "sınırlı" olarak tanımladığı bir kara harekatı başlattı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Lübnan'a 22 Ton İnsani Yardım - Son Dakika

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