Mısır'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
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Mısır'dan Netanyahu'ya Yanıt

Mısır, Netanyahu'nun Gazze açıklamalarını 'yanlış bilgi' diyerek kınadı ve çabalarını vurguladı.

10.02.2025 12:52
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KAHİRE, 10 Şubat (Xinhua) -- Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre önce ABD medya kuruluşlarına Gazze'yle ilgili yaptığı açıklamaları, Mısır'ın çabalarıyla çelişen kasıtlı "yanlış bilgi" diye niteleyerek kınadı.

Netanyahu, cumartesi günü Fox News kanalında yayımlanan demecinde Gazze'nin "dünyadaki en büyük açık hava hapishanesi" olarak nitelenmesinin nedeninin, insanların Gazze'den "ayrılmasına izin verilmemesi" olduğunu söylemişti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden edip Ürdün ve Mısır'a gönderme önerisinden de övgüyle bahsetti. Trump'ın önerisi, Arap ülkelerinin sert tepkileriyle karşılaşmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada Netanyahu'nun bu açıklamalarının, Mısır'ın yaralı Filistinlilerin ve çifte vatandaşlığı olanların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişini kolaylaştırmanın yanı sıra son ateşkesten bu yana Gazze'ye 5.000'nin üzerinde yardım tırının gönderilmesi de dahil olmak üzere Gazze'deki Filistin halkına acil insani yardım götürme yönündeki çabalarını göz ardı ettiği belirtildi.

Mısır, Netanyahu'nun söz konusu iddialarla, İsrail'in sivillere yönelik işlediği "pervasız ihlalleri" ve hastaneler, eğitim kurumları, elektrik santralleri ve su tesisleri gibi Filistinlilerin kritik önemdeki tesislerini yok etmesinin üstünü örtmeye ve dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını vurguladı.

Mısır, Filistin halkının Mısır, Ürdün ya da Suudi Arabistan'a gönderilmesine yönelik tüm açıklamaları kesin bir dille reddettiklerinin de altını çizdi.

Açıklamada Mısır'ın ve Arap ülkelerinin, Filistin halkının 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurma hakkını destekleme duruşuna bağlılıklarının sürdüğü yinelendi.

Kaynak: Xinhua

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