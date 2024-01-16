Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail BM yetkilisinin işini kolaylaştırmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların koordinesi için Mısır'a gelen BM yetkilisinin işini kolaylaştırması ve engel çıkarmamasının zorunlu olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şukri, Ürdün'den sonra Mısır'a gelen Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Ziyaretin, Gazze Şeridi'ne insani yardımların giriş işlemlerinin kontrolü ve kolaylaştırılmasını hedeflediği belirtilen açıklamada, Şukri ile Kaag arasında Gazze'deki insani felakete ilişkin durumların ele alındığı kaydedildi.

İsrail'in BM yetkilisinin çalışmalarına engel olmaması ve kolaylaştırıcı olması gerektiğine dikkati çeken Şukri, "Mevcut trajik durum, acil yardımın herhangi bir gecikme olmaksızın doğrudan oluşturulmasını gerektiriyor. Ateşkesin sağlanması da Gazze Şeridi'ndeki insani trajediyi sona erdirmenin en iyi yolu olmayı sürdürüyor." dedi.

Açıklamada, iki tarafın, hastaneler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve hizmet yapılarının çalışmalarının devamı için desteğin yanı sıra, Gazze Şeridi'ndeki insanların tüm zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük insani yardımların akışının artırılmasının mutlak gerekli olduğu konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

BM Koordinatörü Sigrid Kaag, göreve başladığı 26 Aralık 2023'ten itibaren ilk kez ziyaret ettiği bölgede önce Ürdün'e ardından Mısır'a geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kaag'ın Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda tüm taraflarla görüşmek ve koordine çalışmalarını yerinde görmek üzere yarın Ariş Havalimanı'na ve Refah Sınır Kapısı'na gidecek.