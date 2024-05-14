Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'i Gazze'deki insani krizden sorumlu tuttu - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'i Gazze'deki insani krizden sorumlu tuttu

Mısır Dışişleri Bakanı İsrail\'i Gazze\'deki insani krizden sorumlu tuttu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olmasından dolayı Kahire yönetimini suçlamasına tepki gösterdi. Şukri, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve sorumluluktan kaçma politikasını kınadıklarını belirtti ve Gazze'deki insani krizin tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Refah Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmesinin ve sınır kapısı çevresine yönelik saldırıların yardım girişini engellediğini ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme konusunu ele aldığını söylemişti.

14.05.2024 20:49
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in "Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olmaktan Kahire yönetimini sorumlu tutmasına" tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Şukri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın söz konusu iddialarına cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını talep eden ve Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizden Mısır'ı sorumlu tutan" açıklamalarına cevaben Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."

Şukri, İsrail'in Refah Kapısı'nın Filistin tarafında kalan kısmını kontrol altına almasının ve sınır kapısı çevresine yönelik saldırılarının, yardım görevlileri ile yardım tırlarının şoförlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkati çekerek, bu durumun "sınır kapısından yardım girişinin yapılmamasının temel sebebi" olduğunu belirtti.

Mısırlı Bakan, "İsrail'e kontrolü altındaki kara geçişlerinden yardımların ulaştırılmasına izin vererek işgalci güç olarak yasal sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü ve "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldığını söylemişti.

Katz, " Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kahire, İsrail, Refah, Gazze, Mısır, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'i Gazze'deki insani krizden sorumlu tuttu - Son Dakika

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