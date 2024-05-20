Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları en büyük insani trajedilerden biri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları en büyük insani trajedilerden biri

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail\'in saldırıları en büyük insani trajedilerden biri

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının en büyük insani trajedilerden biri olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesinde, ateşkes yapılması ve insani yardımların Filistin'e ulaşabilmesi için tüm koridorların açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplumun iki devletli çözümü desteklemesi gerektiğini ve İsrail'in Filistin'deki işgalini sürdürdüğünü ifade etti.

20.05.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının en büyük insani trajedilerden biri olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Atina'ya resmi ziyarette bulunan Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ikili görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Şukri, Yunanistan ve Mısır arasında düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarının ilkinin Atina'da yapılmasına karar verdiklerini aktardı.

Yerapetritis ile Filistin'deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Şukri, "Yaşanan insani trajediyi konuştuk. Yaşadığımız çağda görülen en büyük insani trajedilerden biri. Bölgesel güvenliği tehdit ediyor." diye konuştu.

Şukri, hem ateşkes yapılması gerektiğini hem de insani yardımların Filistin'e ulaşabilmesi için tüm koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

İnsani yardım koridorlarında çalışan kişilerin de güvenliklerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Şukri, " Refah'tan girişler durduruldu çünkü burası artık bir savaş alanı, burada insani yardım için çalışanlar tehdit altında." dedi.

Şukri, sorunun sadece Gazze'de yaşananlarla sınırlı kalmadığına, İsrail'in Filistin'deki işgalini de sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum iki devletli çözümü desteklemeli. Sadece çağrıda bulunmaları yeterli değil. Hepimiz Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını biliyoruz. Bu durum devam edemez. Köklü bir çözüm bulunmalı."

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen uluslararası toplumla işbirliği içinde Gazze'ye yardım çalışmalarına Mısır'ın destek olduğunu belirten Şukri, "Biz bombardımanın Refah'a varması halinde ciddi sorunlar yaşanacağı yönünde uyarıda bulunmuştuk." dedi.

Şukri, karşılıklı saygı olması koşuluyla, Mısır'ın tüm ülkelerle yakınlaşmaya açık olduğunu kaydederek, bu yeni yakınlaşmanın eski stratejik dostların aleyhine de olmayacağını ifade etti.

Yerapetritis de Yunanistan'ın, Filistin'de ateşkes için çaba göstereceğini dile getirerek, "Refah'taki düşmanca tavırların dramatik sonuçları olacaktır ve ne pahasına olursa oldun durdurulması gerekir." diye konuştu.

Bölgede çözüm için 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurgulayan Yerapetritis, "Krizin, Kızıldeniz'e ve Orta Doğu'ya yayılması ekonomiyi ve küresel ticareti de direkt etkilemektedir. Ayrıca yeni insani krizlere yol açabilir. İnsanların dolaylı yollardan veya direkt olarak toplu göçe mecbur bırakılmaları, uluslararası hukukun kabul edemeyeceği bir toplu cezalandırmadır." dedi.

İran'a başsağlığı

Her iki bakan da dün helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başsağlığı diledi.

Şukri, "Cumhurbaşkanı ve meslektaşımız için İran'a başsağlığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır diliyorum." diye konuştu.

Yerapetritis ise "Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran hükümetine ve İran halkına Yunanistan ve Yunan hükümeti adına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Filistin, İsrail, Mısır, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları en büyük insani trajedilerden biri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları en büyük insani trajedilerden biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement