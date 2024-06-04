Mısır Dışişleri Bakanı: Refah Sınır Kapısı Askeri Çatışma Bölgesine Dönüşmemeli

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda sürdürdüğü askeri varlığı reddettiklerinin altını çizerek, buranın askeri çatışma bölgesine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Şukri, başkent Kahire'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ortak basın toplantısında konuştu.

Kombos ile görüşmelerinde Gazze'deki savaşı ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını görüştükleri dile getiren Şurki, 2 Haziran Pazar günü Mısır-ABD-İsrail arasında gerçekleşen görüşmeye işaret ederek, "Görüşme, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ortak sınırdaki durumla ilgiliydi." dedi.

Söz konusu görüşmenin, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın ulaştırılması çabaları kapsamında gerçekleştiğini vurgulayan Şukri, Refah Sınır Kapısı'nın tarafların karşılıklı çatışma yerine dönüştüğü için kapandığını ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın askeri çatışma bölgesine dönüşmemesi gerektiğine dikkati çeken Şukri, insani yardımların önünü kesen engellerin uluslararası toplum tarafından sorgulanmasını istedi.

Mısırlı Bakan, insani yardımların girişini olumsuz etkilediği için Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail askeri varlığını reddettiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili açıkladığı öneriye de değinen Şukri, "Savaşı durdurma zamanı geldiği konusunda uluslararası toplumda fikir birliği var." diye konuştu.

Gazze'de can kaybı sayısının arttığı ve büyük bir yıkımın olduğunun altını çizen Şukri, Mısır'ın ateşkes ve esir takası için diğer arabulucu ülkelerle çabalar sarf ettiğini söyledi.

Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısında da artış olduğunu hatırlatan Şukri, bu hedefin gerçekleşmesi için öncelikle ateşkesin olması gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.