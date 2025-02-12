Mısır, Filistinlilere Yerleşim Tekliflerini Reddetti

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Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriyi reddettiği belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" kanalının ismini vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Kahire yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriye karşı olduğu ifade edildi.

Mısırlı üst düzey yetkililerin konuya ilişkin almış oldukları pozisyonu korudukları ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bir yerlere yerleştirilmesi fikrini reddettikleri kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için ülkede bir yer tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri konusundaki herhangi bir teklifin reddedildiği ve krize ilişkin çözümün Gazze'deki Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Haberde, "Mısır, Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrailli ve ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" söylemiş, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.