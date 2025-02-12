Mısır, Filistinlilere Yerleşim Tekliflerini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, Filistinlilere Yerleşim Tekliflerini Reddetti

Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin başka yere yerleştirilmesi önerilerini kabul etmedi.

12.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriyi reddettiği belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" kanalının ismini vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Kahire yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriye karşı olduğu ifade edildi.

Mısırlı üst düzey yetkililerin konuya ilişkin almış oldukları pozisyonu korudukları ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bir yerlere yerleştirilmesi fikrini reddettikleri kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için ülkede bir yer tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri konusundaki herhangi bir teklifin reddedildiği ve krize ilişkin çözümün Gazze'deki Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Haberde, "Mısır, Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrailli ve ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" söylemiş, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Kahire, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Filistinlilere Yerleşim Tekliflerini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:49:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır, Filistinlilere Yerleşim Tekliflerini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.