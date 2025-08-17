Mısır, Filistinlilerin Göçüne Kesinlikle Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, Filistinlilerin Göçüne Kesinlikle Karşı

17.08.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planları reddetti ve buna karşı çıkma çağrısı yaptı.

Mısır, hangi gerekçeyle olursa olsun Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin planların asla kabul edilemeyeceğini yineledi ve bu "menfur suça" ortak olunmaması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır'a zorla yerlerinden edilmesinin kabulü için bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne ilişkin İsrail medyasında yer alan haberlerin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki sahiplerini çıkarmayı, orayı işgal etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan kabul edilemez politikası çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır'a tehcir edilmesi için bazı ülkelerle istişarelerde bulunduğuna ilişkin söylemlerin Kahire tarafından endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Mısır, İsrail'in aç bırakma, topraklarına el koyma, yerleşim birimleri inşa etme ve Filistin topraklarında yaşamı imkansız hale getirme politikalarıyla Filistin halkını, Gazze Şeridi veya Batı Şeria'daki tarihi topraklarından zorunlu veya gönüllü şekilde herhangi bir bahane veya isimlendirme adı altında tehcir etmeye yönelik planlarını kesinlikle reddettiğini yineledi.

Kahire'nin "zorla yerinde etmeyi" hiçbir ahlaki veya yasal gerekçesi olmayan tarihi bir haksızlık" olarak değerlendirdiği ve bu uygulamayı kabul etmeyeceği ve buna katılmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Kahire'nin kaçınılmaz şekilde Filistin meselesinin tasfiyesine yol açacak "zorla yerinde etme"ye izin vermeyeceği ifade edildi.

Dünya ülkelerine, uluslararası insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal eden, savaş suçu, etnik temizlik ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlali olan bu ahlaksız suça karışmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında "bu menfur suça" karışan herkesin "tarihi ve hukuki" sorumluluğu olacağı ile bölgesel ve uluslararası boyutlarda taşıdığı siyasi sonuçlar ve yankılar konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Mısır'ın Filistinlileri karşılamayı kabul ettiği bildirilen ülkelerle temasa geçtiği; ülkelerin bu "menfur planları" kabul etmediği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 13 Ağustos'ta yer alan haberde, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla Somaliland'ın yanı sıra Endonezya, Libya, Uganda ve Güney Sudan'la temas halinde olduğu iddia edilmişti.

Güney Sudan ise Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye yerleştirilmesi için İsrail ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Filistinlilerin Göçüne Kesinlikle Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 17:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır, Filistinlilerin Göçüne Kesinlikle Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.