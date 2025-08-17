Mısır, Filistinlilerin Göçüne Kesinlikle Karşı

Mısır, hangi gerekçeyle olursa olsun Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin planların asla kabul edilemeyeceğini yineledi ve bu "menfur suça" ortak olunmaması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır'a zorla yerlerinden edilmesinin kabulü için bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne ilişkin İsrail medyasında yer alan haberlerin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki sahiplerini çıkarmayı, orayı işgal etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan kabul edilemez politikası çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır'a tehcir edilmesi için bazı ülkelerle istişarelerde bulunduğuna ilişkin söylemlerin Kahire tarafından endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Mısır, İsrail'in aç bırakma, topraklarına el koyma, yerleşim birimleri inşa etme ve Filistin topraklarında yaşamı imkansız hale getirme politikalarıyla Filistin halkını, Gazze Şeridi veya Batı Şeria'daki tarihi topraklarından zorunlu veya gönüllü şekilde herhangi bir bahane veya isimlendirme adı altında tehcir etmeye yönelik planlarını kesinlikle reddettiğini yineledi.

Kahire'nin "zorla yerinde etmeyi" hiçbir ahlaki veya yasal gerekçesi olmayan tarihi bir haksızlık" olarak değerlendirdiği ve bu uygulamayı kabul etmeyeceği ve buna katılmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Kahire'nin kaçınılmaz şekilde Filistin meselesinin tasfiyesine yol açacak "zorla yerinde etme"ye izin vermeyeceği ifade edildi.

Dünya ülkelerine, uluslararası insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal eden, savaş suçu, etnik temizlik ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlali olan bu ahlaksız suça karışmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında "bu menfur suça" karışan herkesin "tarihi ve hukuki" sorumluluğu olacağı ile bölgesel ve uluslararası boyutlarda taşıdığı siyasi sonuçlar ve yankılar konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Mısır'ın Filistinlileri karşılamayı kabul ettiği bildirilen ülkelerle temasa geçtiği; ülkelerin bu "menfur planları" kabul etmediği ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 13 Ağustos'ta yer alan haberde, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla Somaliland'ın yanı sıra Endonezya, Libya, Uganda ve Güney Sudan'la temas halinde olduğu iddia edilmişti.

Güney Sudan ise Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye yerleştirilmesi için İsrail ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanlamıştı.