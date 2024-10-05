Mısır Fiyatları İle İlgili Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Fiyatları İle İlgili Eleştiri

Mısır Fiyatları İle İlgili Eleştiri

CHP'li Gürer, mısır alım fiyatlarının yetersiz olduğunu ve çiftçinin zor durumda kaldığını vurguladı.

05.10.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır üretimi ve alım fiyatıyla ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "mısır alım fiyatlarının tüm parametreler dikkate alınarak belirlendiğini ve bu fiyatların hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de tüketiciye olan yansımasını gözettiği" yanıtını verdiğini belirterek "Çiftçi tüccarın eline bırakılmıştır. Danelik mısır ve yemlik için çiftçi beklentisi altında oluşan fiyatları Bakanlık düzenlemekten çok seyretmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır fiyatlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi vermiş, "Mısırda kendi kendine yeterliliğimizin olmamasına rağmen neden düşük müdahale alım fiyatı uygulanmaktadır? TÜİK verilerine göre girdi maliyetleri yüzde 52 oranında artarken neden alım fiyatları enflasyonun altında belirlenmekte ve çiftçiler korunmamaktadır" diye sormuştu.

Gürer, Bakan Yumaklı'nın soru önergesine verdiği yanıtla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Yumaklı, " Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ettiği ve piyasa regülasyonuna destek sağladığı, mısır alım fiyatlarının tüm parametreler dikkate alınarak belirlendiği ve bu fiyatların hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de tüketiciye olan yansımasını gözettiği" yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, 2023 yılında mısır alım fiyatının 6 bin TL/ton olarak belirlendiğini ve bu fiyat üzerinden 1,3 milyon ton mısır alımı yapıldığını belirterek, TMO'nun 2024 yılında da mısır alımlarına yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını ve bu aşamada hasatla birlikte oluşan yeni mahsul piyasa fiyatlarının üretici açısından makul seviyelerde devam ettiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, hasat ve piyasaların yakından takip edildiğini, fiyatların üretici aleyhine oluşması durumunda önceki yıllarda olduğu gibi 2024 döneminde de müdahale fiyatı açıklanarak alımlara başlanacağını, ayrıca 2022/2023 piyasa döneminde mısırın yeterlilik oranının yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Gürer, Bakan Yumaklı'nın yanıtlarının mısır üretiminde yaşanan düşüşün ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumun çözümüne yönelik somut bir plan sunmak yerine piyasaların yakından takip edileceği ve gerekirse müdahale edileceği yönünde genel bir yaklaşımı öne çıkardığını belirtti.

"Müdahale alım fiyatları, çiftçilerin bu zorlu süreci atlatabilmeleri için büyük bir önem taşımaktadır"

Mısır üretimindeki düşüşün ekonomik etkilerinin sadece çiftçilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda gıda sektöründe de sorunlara yol açabileceğini belirten Gürer, "Mevsimsel ani beklenmeyen hava değişimleri ve mazot, elektrik, tohum, zirai ilaç, tarla kirası,traktör ve ekipman giderleri, gübre ve işçilik gibi artan üretim maliyetleri karşısında ürettiği üründen getiri sağlayamaz duruma düşmüştür. Müdahale alım fiyatları, çiftçilerin bu zorlu süreci atlatabilmeleri için büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

"Alım fiyatı en az 11 lira olmalı"

Bu yıl herhangi bir alım fiyatının hasat sonuna gelmesine rağmen açıklanmadığına dikkat çeken Gürer, "Mısır ürününde bu yıl 2 milyon 626 bin 491 ton mısır (tohumluk hariç) ithal getirilerek yurt dışına 547 Milyon 715 bin 574 dolar ödendi. Oysa ülkemizde mısırda üretim açığı giderilmesi olası olmasına rağmen ithalat ile sürecin dengelenmeye çalışılıyor.  2023/24'de Türkiye mısır üretimi 9 milyon tona ulaşmasına rağmen ithalat bitmedi" dedi.

Bakan Yumaklı'nın yanıtlarının, mısır üretiminde yaşanan düşüşün ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumun çözümüne yönelik somut bir plan sunmak yerine piyasaların yakından takip edileceği ve gerekirse müdahale edileceği yönünde genel bir yaklaşımı öne çıkardığını belirten CHP'li Gürer, "Ancak, çiftçilerin artan maliyetlerle baş edebilmesi için daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğu ortadadır. Tarımsal girdi maliyetleri dikkate alınması halinde fiyatının en az 11 lira olarak belirlenip açıklanması beklenti idi. Geçen yıl TMO mısır alım fiyatı ton başına6 bin TL olarak belirlemesi bu yıl üretimde düşmeye yol açtı. Bu yıl TMO alım fiyatı açıklamadı. Çiftçi tüccarın eline bırakılmıştır. Danelik mısır ve yemlik için çiftçi beklentisi altında oluşan fiyatları Bakanlık düzenlemekten çok seyretmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Fiyatları İle İlgili Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Fiyatları İle İlgili Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement