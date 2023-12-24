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Mısır, Gazze'de ateşkes ve esir takası teklif etti - Son Dakika
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Mısır, Gazze'de ateşkes ve esir takası teklif etti

Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de 'üç aşamalı ateşkes' ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Mısır, Gazze\'de ateşkes ve esir takası teklif etti
24.12.2023 - 23:13,
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Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, geçen hafta Kahire'de Mısır ile Hamas'ın görüşmelerine katılan bir kaynağa atıfta bulunulduğu belirtildi.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek. ifadelerine yer verildi.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin kadın esirler, alıkonulma sırasında yaralanan yaşlılar ve kronik hastaların serbest bırakılmasına öncelik veren bir takas anlaşmasını aracılarla görüştüğünü duyurmuştu.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili "İsrail kamuoyu, zor kararlar almaya ve tehlikeli kategorideki esirlerin serbest bırakılması konusunda tavizler vermeye hazır olmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

"Tehlikeli" kategorisinde gösterilen kişilerin, haklarında ağır hapis cezaları verilmiş İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olduğu ifade edilmişti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA
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