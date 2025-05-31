Mısır, Gazze'de Kan Dökülmesini Durdurmak İçin Baskı Yapıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek için tüm gücüyle baskı yaptığını ve Gazze'de kan dökülmesini en kısa sürede durduracak bir anlaşmaya varılmasını umduklarını söyledi.

Kahire el-İhbariyye kanalının haberine göre, Bakan Abdulati, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile başkent Kahire'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaşı sona erdirmek için tüm gücümüzle baskı yapıyoruz ve Gazze'de akan kanı mümkün olan en kısa sürede durdurmak için anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne tam erişiminin ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Abdulati, açlığın, Gazze'deki Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanılmasını asla kabul etmediklerini belirtti.

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise basın toplantısında, "Gazze'deki durum, İsrail saldırıları nedeniyle son derece vahim." ifadesini kullandı.

Tangara, Kahire'nin bölgesel istikrarı sağlama konusundaki rolünü ve çabalarını övdü.