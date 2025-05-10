Mısır Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Mısır Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor

Mısır, Gazze'de ateşkes ve insani yardımlar için arabuluculuk çabalarını kararlılıkla devam ettiriyor.

10.05.2025 17:58
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için yürüttüğü çabaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, yeni görevine başlamasından bu yana ilk kez Kahire'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştü.

Görüşmede, Abdulati, İsrail'in "aç bırakmayı bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmasını" kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Abdulati, Mısır'ın Katar ve ABD ile birlikte Gazze'de ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve insani yardımların ulaştırılmasına öncelik verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır'ın, Birleşmiş Milletler ve Filistin hükümetiyle işbirliği içinde Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlandığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Abdulati, Mısır, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistinlilerin yerinden edilmeden desteklenmesini hedefleyen 53 milyar dolarlık beş yıllık plana desteğini yineledi.

Abdulati ayrıca, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, bölgedeki çatışmanın çözümüne ve kalıcı barışın tesisine giden tek yol olduğunu vurguladı.

Filistinli lider Hüseyin eş-Şeyh ise Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten ötürü şükranlarını sundu.

Eş-Şeyh, Mısır'ın Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konusundaki arabuluculuk çabalarını takdir etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810'a, yaralıların sayısı da 119 bin 473'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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