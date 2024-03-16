Mısır, Gazze'ye yardım ulaştırılmasından memnuniyet duyuyor

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Mısır, deniz yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, İsrail'e, sınır kapılarından yardım girişlerini engellememe çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı yazılı açıklamayla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasını değerlendirdi.

Ebu Zeyd, "Mısır, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani dramı hafifletmeyi amaçlayan tüm çabaları takdir etmekte ve memnuniyetle karşılaşmakta, bunun kolaylaştırılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan ya da havadan indirme şeklinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için elinden geleni yaptığını kaydeden Ebu Zeyd, İsrail'den, kara sınır kapılarından yapılan yardımlara getirdiği kısıtlama ve engelleri kaldırmasını istedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan 12 Mart'ta yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen adlı kuruluşun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan gemi, 15 Mart'ta Gazze'ye ulaşmıştı.

Gemide pirinç, un, bakliyat, konserve gıda ve protein içeren malzemeler bulunuyor.