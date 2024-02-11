Mısır, Hamas\'ı İsrail\'e kara saldırısı yapmamaları konusunda uyardı

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Mısır yönetiminin, Hamas'ı Refah'a kara saldırısı yapmayı planlayan İsrail ile 2 hafta içinde bir anlaşmaya varması yönünde uyardığı bildirildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması için arabulucu olan Mısır, Hamas'ı İsrail ile 2 hafta içinde anlaşmaya varması yönünde uyardı.

Kahire yönetimi, Hamas'ın 2 hafta içinde İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmaması durumunda İsrail ordusunun yüz binlerce Gazzelinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacağı yönünde uyarıda bulundu.

İsrail basınında dün çıkan haberlere göre, Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara harekatı düzenlemesi durumunda 1979 yılında imzalanan İsrail-Mısır barış anlaşmasını askıya alacağını Tel Aviv yönetimine bildirdi.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.