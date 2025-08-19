Mısır, Hamas Silahları İddialarını Reddetti - Son Dakika
Mısır, Hamas Silahları İddialarını Reddetti

19.08.2025 22:53
Mısır, İsrail medyasının Hamas silahlarının Mısır'a taşınması iddialarını yalanladı.

Mısır medyasına konuşan üst düzey kaynaklar, Gazze'nin geleceğine dair kapsamlı bir plan çerçevesinde Hamas'a ait silahların geçici olarak Mısır'a taşınması yönünde bir önerinin olduğunu iddia eden İsrail medyasını yalanladı.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, İsrail devlet televizyonu KAN'ın da aralarında bulunduğu İsrail medyasının, "Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesinin ardındaki kapsamlı plan çerçevesinde Hamas'a ait silahları himayesine alma yönünde Mısır'ın bir öneri sunduğuna" dair iddiaları reddetti.

Mısırlı üst düzey kaynaklar, Mısır ve Katar tarafından sunulan önerinin Gazze'de 60 günlük geçici ateşkesle ilgili olduğunu ve Hamas'ın da bunu kabul ettiğini hatırlattı.

İsrail medyasındaki haberlerde ise iddia edilen önerinin, Gazze Şeridi'nin birkaç yıl boyunca teknokratlardan oluşacak bir hükümet tarafından yönetilmesini içerdiği aktarıldı.

Söz konusu teknokratlar hükümetinin Filistin yönetimi himayesinde olacağı ve Hamas'ın Gazze'de dışlanacağı öne sürülen haberlerde, şu iddialara yer verildi:

"Mısır'ın önerisi, Gazze'de savaşı durdurmakla ilgili olabilecek herhangi bir müzakerede en karmaşık konulardan biri olan Hamas silahlarına değiniyor. Silahlar, Mısır gibi bölgesel arabulucuların müdahalelerine rağmen İsrail ile Hamas arasında olabilecek uzun vadeli bir ateşkes veya siyasi anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak kalacak. "

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
