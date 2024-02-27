Mısır Hava Kuvvetleri Gazze\'ye İnsani Yardım Malzemeleri Bıraktı

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KAHİRE, 27 Şubat (Xinhua) -- Mısır Hava Kuvvetleri Salı günü Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemeleri bıraktı.

Mısır'daki El Kahire haber televizyonunun üst düzey bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün de katıldığı hava yardımlarıyla kuşatma altındaki bölgeye gıda ve tıbbi malzeme ulaştırıldığı belirtildi.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevine el Kabbaj, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze'ye yaklaşık 200.000 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini ve bu miktarın 37'yi aşkın ülkeden gelen toplam yardımın yüzde 60'ını oluşturduğunu söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine beklenmedik bir saldırı düzenleyerek yaklaşık 1.400 kişinin ölümüne neden olmasından bu yana İsrail de Gazze'de Hamas'a saldırıyor. Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ablukası ve hava saldırılarında 29.878 Filistinli öldürüldü.