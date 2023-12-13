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Mısır, İsrail'in Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladı - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvik etme olasılığını araştırdığı belirtilmişti.

Mısır, İsrail\'in Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladı
13.12.2023 - 00:12,
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Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvike" yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkesinin İsrail'in Filistinlileri "gönüllü veya zorla Gazze Şeridi'nden çıkarmaya" yönelik girişimlerini reddettiğini kaydeden Ebu Zeyd, "İsrail'in sahadaki tüm uygulamaları, Filistinlileri kendi topraklarından tehcir etme planlarını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvik etme" olasılığını araştırdığı yönünde açıklama yapmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na tehcir girişimlerinin" sonuçlarına karşı uyarmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin halkını tehcir planını hala masada tuttuğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladı - Son Dakika
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