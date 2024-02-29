Mısır, İsrail'in Gazze'deki insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısını kınadı - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Gazze'deki insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısını kınayarak, uluslararası hukukun ve insani değerlerin ihlali olduğunu belirtti. Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

29.02.2024 17:27
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Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını "utanç verici ve bariz bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nablusi kavşağında insani yardım kamyonlarının gelmesini bekleyen savunmasız Filistinli sivillerden oluşan bir topluluğu insanlık dışı bir şekilde hedef almasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Masum sivillerin insani yardım almak üzere hareket ettikleri sırada İsrail güçlerince hedef alınmasının uluslararası hukukun ve insani değerlerin açık şekilde ihlali olduğu vurgulanırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası taraflara Gazze halkına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve uluslararası hukuka uyması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, 104 Filistinliyi öldürmüş ve 760'ını da yaralamıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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