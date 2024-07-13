Mısır, İsrail'in Han Yunus saldırısını kınadı

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Mısır, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu suçların zaman aşımına uğrayamayacağı ve söz konusu saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağı belirtildi.

İsrail'e savunmasız sivillere yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yapılan açıklamada, masum sivillere yönelik bu saldırıların ateşkes müzakerelerine yeni zorluklar eklediği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının yaşadığı insani trajedinin her geçen gün arttığına işaret edilerek, tüm bu durumların uluslararası toplumun "aciz suskunluğu" çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail'in, Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesindeki sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 71 kişi ölmüş, 289 kişi de yaralanmıştı.