Mısır, İsrail'in Lübnan'daki Harekâtını Kınadı
Mısır, İsrail'in Lübnan'daki Harekâtını Kınadı

Mısır, İsrail'in Lübnan'daki Harekâtını Kınadı
01.06.2026 12:36
Mısır, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını şiddetle kınadı ve uluslararası hukuka uyulmasını istedi.

KAHİRE, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatını genişleten İsrail'in bölgede askeri operasyonları artırmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada, söz konusu "bariz saldırganlığın," İsrail'in uluslararası hukuku, uluslararası normları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ederek sahada yeni bir askeri gerçeklik dayatmaya yönelik önceden planlanmış niyetini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada Lübnan topraklarına yönelik her türlü ihlale karşı olan Mısır'ın, Lübnan devletinin birliğine, ulusal kurumlarına ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği ifade edildi.

İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmeye devam etmesinin, daha geniş çaplı bir gerilime yol açacağı uyarısında bulunan Mısır, BM Güvenlik Konseyi ve aktif uluslararası tarafların saldırıları durdurma sorumluluklarını derhal ve kararlı şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yayımlanan video mesajında, orduya Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kontrolünde olan bölgeler üzerinde hakimiyetlerini artırıp genişletme talimatı verdiğini söylemişti.

İsrail ile Lübnan arasında nisan ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail neredeyse her gün Lübnan'da saldırılar düzenlerken, Hizbullah da İsrail askeri mevzilerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Mısır, Dünya, Son Dakika

