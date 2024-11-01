Mısır, İsrail'le Askeri İşbirliği İddiasını Reddetti - Son Dakika
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Mısır, İsrail'le Askeri İşbirliği İddiasını Reddetti

Mısır Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyada dolaşan İsrail'le askeri işbirliği iddialarını yalanladı.

01.11.2024 10:10
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KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyada yer alan İsrail'in askeri operasyonlarına destek olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Ordu, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'le hiçbir şekilde işbirliğimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama daha önce Mısır'ın Basın Merkezi tarafından üst düzey bir kaynağa atıfla yapılan ve İsrail'e gidecek askeri malzemelerin İskenderiye Limanı'na geldiğine yönelik haberleri yalanlayan açıklamanın ardından geldi.

Konuyla ilgili haberlerde İsrail'in en büyük savunma şirketi Elbit Systems'e bağlı İsrail Askeri Endüstrisi için yaklaşık 150.000 kilogram RDX patlayıcı içeren 8 konteyneri taşıyan Almanya bandıralı MV Kathrin adında bir geminin limana yanaştığı iddia ediliyordu.

Basın Merkezi, haberleri uydurma olarak niteleyerek söz konusu iddiaların Mısır'ın Filistin halkı ve davasına olan tarihi desteğini baltalamak isteyen "ülke karşıtları" tarafından yayıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'le Askeri İşbirliği İddiasını Reddetti - Son Dakika

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