Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze\'de ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Tel Aviv\'e gidiyor

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Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için bugün Tel Aviv'e gideceği iddia edildi.

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in haberine göre, Kamil, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşecek.

Kamil, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze'de geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için görüşmeleri yapması beklenen Mısır heyetine başkanlık edecek.

Mısırlı bir yetkili, Kahire'nin, ayrıca İsrail'in Gazze'nin en güneyinde yer alan ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a beklenen saldırısını önlemeye çalıştığını söyledi.

İsrail medyasına göre, Savaş Kabinesi dün İsrail müzakere ekibine Mısır heyetiyle görüşmesinde esnek yaklaşım benimsemesi konusunda yetki verdi.

Gazze'deki 20 esirin serbest bırakılması teklifi

İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sundu.

Channel 12 News'in haberinde, söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 20 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürüldü.

İsrail'in bunun karşılığında ise yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin vereceği iddia edildi.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in vereceği tavizlerin detayları ise tam olarak açıklanmadı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.