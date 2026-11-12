Mısır, Katar ve Ürdün, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi saldırısını kınadı - Son Dakika
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Mısır, Katar ve Ürdün, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi saldırısını kınadı

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Mısır, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Açıklamalarda saldırının uluslararası hukuk ihlali olduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Mısır, Katar ve Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini hedef alan bombardımanını en sert ifadelerle kınadı.

Sağlık tesisleri ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasının kesin bir dille reddedildiği açıklamada bu eylemlerin "uluslararası insancıl hukuk hükümlerinin açık ihlali ve ateşkesi kalıcı hale getirme, Gazze'deki insani koşulları iyileştirme çabalarını sekteye uğratan bir durum" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden tüm eylemlerinin derhal durdurulması ve uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca sivillerle sağlık tesislerinin korunmasına tam olarak bağlı kalınması gerektiği vurgulandı.

Mısır'ın açıklamasında ayrıca uluslararası topluma ateşkes anlaşmasına uyulmasını sağlama ve bu saldırıların tekrarlanmasını önleme sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Nasır Hastanesindeki cerrahi bölümü hedef alması şiddetle kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırısı, "Filistin halkına karşı korkunç bir suç, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olarak nitelendirildi.

Hastanelerin ve sivil hedeflerin vurulması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının kesin bir dille reddedildiği açıklamada, uluslararası topluma sivilleri koruma ve bu eylemleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmamasını sağlama sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Doha yönetiminin, başkenti işgal altındaki Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik bombardımanı "uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali, Gazze Şeridi'nde istikrarı sağlamaya yönelik çabaları sekteye uğratan bir eylem" olarak nitelendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, Ürdün'ün, İsrail saldırılarını ve sivillerin, sağlık tesislerinin ve bu tesislerde çalışan sağlık personelinin hedef alınmasını şiddetle kınadığını kaydetti.

Mecali, İsrail'in tüm saldırı ve ihlallerinin durdurulması, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım çalışanlarının eksiksiz biçimde korunması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Gazze'deki insani felaketin sona ermesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye yeterli ve kesintisiz insani yardım girişinin engellenmeden sağlanması talep edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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