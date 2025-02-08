Mısır, Netanyahu'nun Açıklamalarını Kınadı - Son Dakika
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Mısır, Netanyahu'nun Açıklamalarını Kınadı

Mısır, İsrail Başbakanı'nın Suudi Arabistan'da Filistin devleti kurulabilir sözlerine tepki gösterdi.

08.02.2025 19:16
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Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, " Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Mısır, İsrail tarafının Suudi Arabistan'a karşı kışkırtıcı ve topraklarında bir Filistin devleti kurulması çağrısı yapan, ülkenin egemenliğini doğrudan ihlal eden ve uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden sorumsuz ve tamamen kabul edilemez açıklamalarını en güçlü şekilde kınamıştır" ifadelerine yer verildi.

"Suudi Arabistan'a ve egemenliğine saygı, kırmızı çizgidir, Kahire buna dokunulmasına izin vermeyecektir" denilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarının, "Mısır ve Arap ülkelerinin istikrarının tam merkezinde" olduğu ve bunu hiçbir şekilde değersizleştirmenin söz konusu olamayacağı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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