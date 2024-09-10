Mısır ve AB, Gazze Gelişmelerini Görüştü

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Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Gazze'deki son gelişmeleri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakr ile Borrell, başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durum, bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenliğe dair meseleler ele alındı.

Borrell, Kahire temasları kapsamında bu sabah Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.