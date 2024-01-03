Mısır, Somali\'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı

Mısır, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, Afrika Boynuzu'nda istikrarı baltalayacak eylem ve açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Boynuzu'nda istikrarı baltalayacak açıklama ve eylemlerde artış gözlemlendiği uyarısında bulundu.

Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Üye devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının savunulması da dahil olmak üzere, Afrika Birliği kurucu hedeflerine ve bağımsızlığın kazanılması durumunda mevcut sınırlara saygı duyulmasının gerekliliğini öngören ilkelerine özen gösterilmesi gerektiği" ifade edildi.

Bölge halklarının çıkarlarını korumak için işbirliği ve ortak eylemlerin önemine işaret edilen açıklamada, gerilimi artıracak, bölge ülkelerinin çıkarlarını ve ulusal güvenliklerini tehlikeye atacak tek taraflı tedbirlerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kahire'nin Somali'nin her zaman yanında olduğunu, ülkenin güvenlik ve istikrarını desteklediğini vurguladığına yer verilmişti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve deniz erişimi için imzalanan mutabakat zaptına göre, Etiyopya'nın Somaliland kıyılarında hem ticari hem de askeri faaliyet yürütme izni bulunuyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland'la yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltti.

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.