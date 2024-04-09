Mısır, Ürdün ve Fransa Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı

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KAHİRE, 9 Nisan (Xinhua) -- Mısır, Ürdün ve Fransa, altı aydır ölümcül İsrail kuşatması ve bombardımanı altında olan Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü yayımladıkları ortak makalede, çatışmaların vurduğu bölgede derhal ateşkes ilan edilmesini talep eden 2728 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısı yaptı.

Liderler, "1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik olası bir İsrail saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıyoruz. Böyle bir saldırı daha fazla ölüm ve acı getirmekle kalmayacak, aynı zamanda Gazze halkının kitlesel olarak zorla yerinden edilme riskini ve sonuçlarını da artırarak bölgesel gerilimin tırmanması tehdidi oluşturacak" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım temini ve dağıtımında büyük bir artışa acilen ihtiyaç duyulduğunu kaydeden liderler, İsrail'i Filistin halkına insani yardım akışını sağlamaya çağırırken, İsrail'in şu ana kadar bu yükümlülüğü yerine getirmediğini kaydetti.

Tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep eden liderler, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk ettiği ateşkes, esirler ve tutuklularla ilgili müzakerelere desteklerini bir kez daha teyit etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü sabah saatlerinde yayımladığı güncellemeye göre, Gazze Şeridi'nde devam eden büyük çaplı İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 33.207'ye, yaralı sayısı ise 75.933'e yükseldi. Ayrıca, enkaz altında bu sayıya dahil edilmeyen çok sayıda ölünün de bulunduğu tahmin ediliyor.