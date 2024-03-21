Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde "en kısa sürede ateşkes sağlanması" konusunu görüştüğü bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Bliken ile Kahire'de bir araya geldi.
Görüşmede, "Gazze'de ateşkes sağlanarak kalıcı hale dönüştürülmesi ve bunun için tüm çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliği" vurgulandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel saldırısına ilişkin ise iki Bakan, bunun korkunç insani sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Görüşmede ayrıca Mısır'ın, Filistin halkını kendi topraklarının dışına sürme girişimlerini tamamen reddettiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.
Son Dakika › Güncel › Mısır ve ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması konusunu görüştü - Son Dakika
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