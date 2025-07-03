Mısır ve ABD, Gazze'de Ateşkes İçin Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ile Witkoff'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarının ele alındığı aktarılan açıklamada, "Abdulati, Gazze'de ateşkesin yeniden başlaması ve insani yardımlar ile tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi gerektiğini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Abdulati ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için çabaları gelecek günlerde yoğunlaştırma ve ikili koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Abdulati'nin ayrıca İsrail ile İran arasındaki ateşkesin bozulmaması yönünde ilgili taraflarla yaptığı temaslara değindiği kaydedilen açıklamada, Abdulati'nin hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkese bağlı kalması ve İran'la nükleer müzakerelerin yeniden başlamasının öneminin altını çizdiği ifade edildi.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.