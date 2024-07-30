Mısır ve ABD, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik için çözüm yollarını görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail- Lübnan sınırında tırmanan gerginliğin düşürülmesi yollarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasındaki telefon görüşmesinin, Abdulati'nin İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı sırada Tahran'da gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede, Gazze Şeridi, Lübnan-İsrail krizi ve Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirildi.

Abdulati, Blinken'a Lübnan'ı desteklemenin, Lübnan halkının çıkarları ve istikrarın korunmasının zorunlu olduğunu ve krizin giderilmesi hedefiyle ülkesinin yürüttüğü çabaları dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı telefon görüşmesinde Mısırlı bakan ülkesinin acil ve kapsamlı bir ateşkes konusunda pozisyonunu vurguladı.

Sudan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki taraf da, Sudan'da ateşkes sağlanması ve Sudan halkına ulaştırılmak üzere insani yardımların geçişine imkan sağlanması beklentisinde olduklarını belirtti.