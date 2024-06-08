Mısır ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü

Mısır ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve İsrail'in Gazze saldırılarını ele aldı. Sisi, Aliyev ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze'ye insani yardımların ulaşması ve ateşkes sağlanması konuları ele alındı. Liderler ayrıca işbirliği protokolleri imzaladı.

08.06.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve İsrail'in Gazze saldırılarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Aliyev ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda siyasi koordinasyonu sağlama meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Başta Filistin meselesi olmak üzere görüşmede bölgesel meselelerin ön plana çıktığını kaydeden Sisi, Mısır'ın Filistin'i bölgenin temel meselesi olarak gördüğüne dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da masaya yatırıldığına işaret eden Sisi, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması ve ateşkes sağlanması için sarf ettiği çabalardan bahsetti.

Liderler ayrıca çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzaladı.

Kaynak: AA

Filistin Sorunu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Filistin, İsrail, Gazze, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement