Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları Libya'yı görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları Libya'yı görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Libya'daki tarafların Ankara'da düzenlediği toplantının ardından Cezayirli mevkidaşıyla Libya'daki gelişmeleri görüştüğünü açıkladı. Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile telefonda görüştüğünü ve üçlü mekanizma aracılığıyla koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Libya'daki tarafların Ankara'da düzenlediği toplantının ardından, Cezayirli mevkidaşıyla Libya'daki gelişmeleri görüştüğünü açıkladı.

Abdulati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Mısır ile Cezayir arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını belirten Abdulati, Libya'daki gelişmeleri görüştüklerini aktardı.

Abdulati, "Üçlü mekanizma aracılığıyla koordinasyonun sürdürülmesinin, Libya'nın birliğini ve egemenliğini koruyan Libya öncülüğündeki siyasi sürecin desteklenmesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya gelmişti.

Libya Temsilciler Meclisi (Bingazi) ve Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi (Trablus), seçim kanunlarının belirlenmesi için kurulan ve uzun süredir iki Meclis arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalışmayan "6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesinin" Ankara'daki toplantının ardından etkinleştirilmesini ve Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapma davetini takdirle karşıladıklarını duyurmuştu.

?"6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesi" uzun süredir çalışmıyordu

Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden 6'şar üyeden oluşması nedeniyle "6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesi" diye isimlendirilen yapı ülkeyi seçimlere götürecek kanunları belirlemek üzere Haziran 2023'te kurulmuştu.

6+6 komitesi birçok kez toplanmış ancak özellikle askerlerin ve çifte vatandaşlığı bulunanların seçimlerde aday olup olamayacağı konusunda iki Meclis arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi ile Trablus merkezli Devlet Yüksek Konseyi arasındaki 12 yıldır yapılamayan seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlık ülkedeki geçiş sürecini uzatmış ve 6+6 komitesi de işlevsiz hale gelmişti.

Libya'da parlamento seçimleri en son 2014'te yapılmış, ülkedeki iç savaş ve tarafların seçim kanunlarındaki anlaşmazlığı nedeniyle devlet başkanlığı seçimleri bugüne kadar yapılamamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Cezayir, Ankara, Güncel, Libya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları Libya'yı görüştü - Son Dakika

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