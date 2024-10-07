Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından Görüşme

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

" Lübnan'da hızlı yaşanan tehlikeli gelişmelerin" ele alındığı görüşmede, Abdulati, " İsrail'in Lübnan'ın güneyine karadan saldırmasının tehlikesine" dikkati çekti.

Uluslararası çabalar doğrultusunda ateşkesin sağlanması ve İsrail'in gerilimi düşürmesinin gerektiğine vurgu yapan Abdulati, Lübnan egemenliğinin ihlal edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Lübnan ordusunun ülkede istikrarı sağlamasına imkan verilmesinin önemine işaret eden Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının taraflarca uygulanmasının gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yıldır devam eden saldırılarına da değinen Abdulati, Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.