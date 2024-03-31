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Mısır ve İran Dışişleri Bakanları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü - Son Dakika
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Mısır ve İran Dışişleri Bakanları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü

Mısır ve İran Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve Mısır ile İran arasında normal ilişkilerin tesis edilmesini görüştü. Telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Gazze'deki durum ve Kızıldeniz'deki gerilimler ele alındı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani yardımların erişimi ve bölgedeki ticaret akışının olumsuz etkilenmemesi konularında mutabakata varıldı.

31.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:12
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Mısır ve İran Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve "Mısır ile İran arasında normal ilişkilerin tesis edilmesini" görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, iki ülke dışişleri bakanlarının yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin, Gazze'deki durumun ve Kızıldeniz'de yaşanan gerilimlere ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının yüksek önceliklerden olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlileri Gazze Şeridi dışına çıkarmayı amaçlayan tüm senaryolara ve Filistin şehri Refah'a yapılacak her türlü askeri operasyona karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardımın tam ve sürekli erişiminin sağlanması ve İsrail'in bu yöndeki engellemelerini kaldırması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mısır'ın özellikle Kızıldeniz'in güneyine doğru çatışmaların genişlemesinden ve bu çatışmaların bölgedeki uluslararası ticaret akışını büyük oranda olumsuz etkilemesinden dolayı büyük endişe duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gidişatına ilişkin istişareleri gelecek dönemde normale döndürmek ve Gazze Şeridi'ndeki krizi çözmenin ve zorluklarla yüzleşmenin yollarını tartışmak konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve İran Dışişleri Bakanları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır ve İran Dışişleri Bakanları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüştü - Son Dakika
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