Mısır ve Rusya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

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Mısır ve Rusya, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Sir Bani Yas Forumu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Foruma ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Abdulati ve Lavrov'un İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a sürdürdüğü saldırıları görüştüğü aktarıldı.

Lavrov ve Abdulati'nin, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes sağlanması ve insani yardımın koşulsuz ulaştırılmasının gerekliliği konusunda hem fikir olduğuna dikkati çekildi.

Abdulati, BAE'li mevkidaşı ile bölgedeki durumu görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer bir açıklamada, Abdulati'nin BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü aktarıldı.

Bakanların, başta Gazze Şeridi'ndeki kriz olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da artan gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Abdulati ve Al Nahyan'ın Mısır ile BAE arasındaki yatırım ve ticaret işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştüğü ifade edildi.