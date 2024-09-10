Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama

Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. İki ülke, uluslararası toplumu çifte standarda son vermeye ve insani sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

10.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı sürdürdüğü katliamları kınıyor. Uluslararası insani hukuk ve insan haklarının en temel kurallarının ihlalinin açık göstergesi olan bu katliamlar, bu insani acıya son verecek etkili bir uluslararası eylemin yokluğu nedeniyle gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası tüm etkin taraflara "çifte standarda son verilmesi" çağrısı yapıldı ve tüm bu yaşananlara karşı insani ve ahlaki sorumluluğun üstlenilmesinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, yeni bir saldırıda onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına, İsrail savaş mekanizmasının savunmasız sivillere karşı tekrarlayan ihlallerine eklenen El-Mevasi saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşını şiddetle reddettiği vurgulanarak derhal ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:03:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement