Mısır ve Türkiye Gazze İçin Birlikte Hareket Edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmenin ana konusunun Gazze'deki insani felaket olduğunu söyledi.

Abdulati, başkent Kahire'de Dışişleri Bakanı Fidan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mısırlı Bakan, görüşmeye dair "Gazze'deki insani facia Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmenin ana konusuydu." diyerek "Gazze kentinin işgali ve kontrolünün genişletilmesini kınama konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını" ifade etti.

Abdulati, Mısır olarak "soykırımın durdurulması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması çağrısını yinelediklerini" belirtti.

Bağımsız bir Filistin Devleti kurulması meselesinde ise Abdulati, "Türkiye ile Filistin halkının haklarını destekleme ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulması konusundaki ortak duruşlarını bir kez daha teyit ettiklerini" dile getirdi.

İsrail'in yayılmacı politikalarını kınadıklarını ve Filistin dosyası ile Gazze'deki durumla ilgili Türkiye ile koordinasyon halinde hareket ettiklerini aktaran Abdulati, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğinde Gazze konulu toplantılar düzenleneceğini bildirdi.

Abdulati, Türkiye ve Arap ülkeleriyle, Gazze Şeridi'ndeki ciddi gelişmeleri ele almak üzere BM Güvenlik Konseyinin acil toplantısı için koordinasyon sağladıklarını da aktararak şunları söyledi:

"Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği alanları ve bölgeyi ilgilendiren dosyalar ele alındı."

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Bölgesel krizlerle ilgili olarak ise Abdulati, "Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı." dedi.

Ayrıca, Libya'nın istikrarı ve güvenliği için "ülkenin birliğini sağlayacak siyasi sürecin gerekliliğinde de karşılıklı mutabakata varıldığını" aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede uluslararası meşruiyete dayanmayan hiçbir coğrafi düzenlemeden bahsedilemez. Hiçbir tarafın belirli bir azınlığı koruma gerekçesiyle devletlerin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz."

Sudan'da çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılıklarını da vurgulayan Abdulati, İsrail'in Lübnan'daki 5 bölgeyi işgaline son verilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasının önemini vurguladı.

Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği kapsamında, gelecek yıl Erdoğan'ın Mısır'ı ziyaretinin beklendiğini ve yıl sonunda ortak çalışma toplantısının yapılması kararı alındığını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin Mısır'daki öncelikli sektörlerdeki yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Abdulati, bölgesel meselelerde işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.