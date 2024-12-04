Mısır ve Uganda'dan Nil Havzası İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Mısır ve Uganda'dan Nil Havzası İşbirliği Vurgusu

Mısırlı ve Ugandalı yetkililer, işbirliği ve geliştirme yollarını Kahire'de görüştü.

04.12.2024 19:46
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Uganda Devlet Bakanı Henry Okello Oryem ile Afrika Birliği ve Nil havzası ülkeleri arasındaki işbirliğini ilerletme olanaklarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Oryem, başkent Kahire'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki işbirliğini ele aldıklarını aktaran Abdulati, Mısır ile Uganda arasındaki ilişkileri ve işbirliğini stratejik ortaklık düzeyine yükseltmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Afrika Birliği'nin bölge ülkeleri arasındaki ortaklığın koordinasyonuna da değindiklerini belirten Abdulati, barış ve güvenliğin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki zorluklarla mücadeleyi de konuştuklarını ifade etti.

Su güvenliği ve iki ülkeyi tarih boyunca birbirine bağlayan Nil Nehri'ni değindiklerine işaret eden Abdulati, "Mısır her zaman Nil havzasındaki ülkelerin kalkınmasına destek verdi." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Uganda Devlet Bakanı Oryem ile iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin ikinci turunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nil sularının idaresi konusunda üye ülkeler, 1999 yılında Nil Havzası Girişimi Anlaşmasını imzalamıştı.

Nil Havzası Girişimi'nde Eritre, Uganda, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Tanzanya, Ruanda, Kenya ve Mısır bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Uganda'dan Nil Havzası İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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