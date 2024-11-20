MİT, Gri Kategoride Aranan Teröristi Orta Doğu\'da Yakaladı

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik'i saklandığı Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

MİT, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olan gri kategoride aranan MKP'li terörist Kadir Çelik'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kadir Çelik, saklandığı Orta Doğu ülkesinde operasyonla yakaladı. Çelik, kaldığı adreste yakalanarak, Türkiye'ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi. Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi. Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki iş birliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.