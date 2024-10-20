MİT, PKK'nın İki Sözde Sorumlusunu Yok Etti - Son Dakika
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MİT, PKK'nın İki Sözde Sorumlusunu Yok Etti

MİT, PKK\'nın İki Sözde Sorumlusunu Yok Etti

MİT, PKK'nın 'Berfin Roj' ve 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı teröristlerini Irak'ta etkisiz hale getirdi.

20.10.2024 11:01
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren 'Berfin Roj' kod adlı Caize Selber ile 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı Emine Ulaş'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aslen Siirtli olan 'Berfin Roj' kod adlı Caize Selber, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1999'da İstanbul'dan PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum'da savaşması için zorlanan Selber, 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu. Terör örgütünün Parti Merkez Okulu'nda eğitim alan terörist, son olarak Süleymaniye'deki toplumsal alan faaliyetlerinde bulundu.

1992 yılında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen 'Tekoşer' kod adlı Abdi Ulaş'ın kız kardeşi olan 'Tekoşin Dilgeş' kod adlı Emine Ulaş da terör örgütüne 1999'da katıldı. Uzun yıllar Tunceli'de silahlı faaliyet gösteren terörist, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak'ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil'de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde yer aldı.

ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİ İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİLER

MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar sonucunda, söz konusu iki teröristin örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içinde bulundukları öğrenildi. PKK/KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi. Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi. Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan terörist Selber ve Ulaş, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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