MİT'ten PKK'nın Gever Sorumlusuna Darbe - Son Dakika
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MİT'ten PKK'nın Gever Sorumlusuna Darbe

MİT\'ten PKK\'nın Gever Sorumlusuna Darbe

MİT, kırmızı listedeki 'Sefkan Amed' kod adlı Serkan Nazlier'i Irak'ta etkisiz hale getirdi.

24.10.2024 15:39
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı listede aranan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) eyalet sorumlusu 'Sefkan Amed' kod adlı Serkan Nazlier'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticilerin atandığını tespit ederek çalışma başlattı. Bu kapsamda, metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan sözde Gever eyalet sorumlusu 'Sefkan Amed' kod adlı Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. İçişleri Bakanlığı'nın da 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Serkan Nazlier'in, Irak'ın Hakurk bölgesindeki yeri tespit edildi. Bir süre hareketleri takip edilen terörist, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Sefkan Amed' kod adlı Serkan Nazlier, 2005 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. 2015 yılında Hakkari/ Yüksekova Doski Vadisi'nde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen sabotaj eyleminde 1'inci derece sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2019 yılında Irak'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları arasında yer aldı. 2019 yılında kurulan sözde Gever eyaletindeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden 1'inci derecede sorumlu olan Serkan Nazlier, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlanması, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT'ten PKK'nın Gever Sorumlusuna Darbe - Son Dakika

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