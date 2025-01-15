MİT'ten PKK'nın İran Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika
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MİT'ten PKK'nın İran Yapılanmasına Operasyon

MİT\'ten PKK\'nın İran Yapılanmasına Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın İran yapılanması olan Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri'nde görevli İslam Dotkanlou ve koruması Akam Şahe'yi Irak'ta etkisiz hale getirdi.

15.01.2025 11:42  Güncelleme: 11:44
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın İran yapılanması olan Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İran'ın Makü kentinde doğan İslam Dotkanlou, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katılan 'Amed Serhed' kod adlı terörist, 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan'da faaliyet yürüttü. YRK'nin kurucuları arasında yer alan terörist, 2020'de Irak'ın Süleymaniye kentinde Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlu olarak görevlendirildi.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNE ALINDI

Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist, MİT'in hedef listesine alındı. MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist Dotkanlou'nun Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti. YRK kurucusu Dotkanlou'nun koruması İranlı 'Şivan Çiya' kod adlı Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Terörist Şahe'nin Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi. MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve Akam Şahe'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirledi ve operasyon için hazırlıklara başladı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler, Dotkanlou ve koruması Şahe, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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