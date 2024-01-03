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MİT ve emniyet operasyonuyla kilise ve sinagog saldırısı planlayan IŞİD'li teröristler yakalandı - Son Dakika
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MİT ve emniyet operasyonuyla kilise ve sinagog saldırısı planlayan IŞİD'li teröristler yakalandı

Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığındayken MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan IŞİD'li teröristlere ait keşif görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 32 teröristten 25'inin tutuklandığı açıklandı.

03.01.2024 - 12:19,
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Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığındayken MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan IŞİD'li teröristlere ait keşif görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 32 teröristten 25'inin tutuklandığı açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Tarafından IŞİD Silahlı Terör Örgütünün Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğu, örgüt içeresinde faaliyet gösteren şüphelilerin İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan Mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif ve fotoğraflama faaliyetleri yapıldığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine 29 Aralık'ta çalışma başlatıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Öte yandan şüphelilerin eylem için keşif yaptıkları anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin bazı sinagogların önünden geçerken etrafı kontrol ettiği anlar yer aldı.

MİT ve emniyet operasyonuyla kilise ve sinagog saldırısı planlayan IŞİD\'li teröristler yakalandı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MİT ve emniyet operasyonuyla kilise ve sinagog saldırısı planlayan IŞİD'li teröristler yakalandı - Son Dakika
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