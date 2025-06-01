MİT ve ISI'nın Ortak Operasyonu: Özgür Altun Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT ve ISI'nın Ortak Operasyonu: Özgür Altun Yakalandı

MİT ve ISI\'nın Ortak Operasyonu: Özgür Altun Yakalandı
01.06.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun, Türkiye ve Pakistan istihbaratı iş birliğiyle yakalandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan- Afganistan sınırında yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek DEAŞ üyelerinin geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği, bu kişinin aynı zamanda DEAŞ'ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten 'En üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi' olduğu, ayrıca Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği tespit edildi.

MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda, bahse konu faaliyetleri DEAŞ adına yürüten, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olan, Türkiye'den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DEAŞ unsurlarına eylem talimatları veren kişinin, terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN İSTİHBARATINDAN İŞ BİRLİĞİ

Pakistan istihbarat teşkilatı ISI ve MİT, terör tehlikesi karşısında iş birliği içinde hareket etti. Ortak operasyon kapsamında, Türkiye'den yasa dışı yollarla Afganistan'a geçtiği belirlenen teröristin Afganistan'da faaliyet gösterdiği ve Pakistan'a geçmeyi planladığını öğrenildi. MİT ile eş güdüm içinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile ISI, terörist Altun'u Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye sınır dışı etti.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile birlikte örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Operasyon, Güvenlik, Politika, Pakistan, Türkiye, Güncel, Dünya, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT ve ISI'nın Ortak Operasyonu: Özgür Altun Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

13:39
Fenerbahçe’den Amara Diouf bombası Genç yıldız İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:59:51. #7.13#
SON DAKİKA: MİT ve ISI'nın Ortak Operasyonu: Özgür Altun Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.