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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD\'a bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiği belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

02.02.2024 10:16
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın, Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamda, MOSSAD ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla para karşılığı MOSSAD'a sattığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için İstanbul ve İzmir'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kaynakları; operasyonun MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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