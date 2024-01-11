İzmir ve Bursa\'daki Terör Saldırıları Davasında Mütalaalar Açıklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısı ile Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı terör saldırılarına ilişkin hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu ile tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatların taleplerinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, Cebrail Gündoğdu'nun Bursa'daki terör olayına ilişkin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 23 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Gündoğdu hakkında Buca ilçesindeki terör eylemine ilişkin ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 10 kez müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezasını talep etti.

Ayrıca, cumhuriyet savcısı, diğer 7 sanık hakkında da "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Avukatların süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi olduğu suçlamasıyla Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu ile ona barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gündoğdu açısından iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar vermişti.