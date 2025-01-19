Mobil Avukat Bilgi Sistemi'ne İlgi Büyüyor - Son Dakika
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Mobil Avukat Bilgi Sistemi'ne İlgi Büyüyor

Mobil Avukat Bilgi Sistemi\'ne İlgi Büyüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de avukatların Mobil Avukat Bilgi Sistemi (CELSE) uygulamasını yoğun bir şekilde kullandığını ve 2024'te 47 bin 154 indirme gerçekleştiğini açıkladı. Uygulama, avukatların davalarını akıllı telefonları üzerinden kolayca takip etmelerini sağlıyor.

19.01.2025 14:38  Güncelleme: 14:39
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri Mobil Avukat Bilgi Sistemi'nin (CELSE) 2024'te 47 bin 154 kişi tarafından indirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, avukatların, duruşmalarının tarih ve saatlerini anlık olarak takip edebilmelerine ve yargı hizmetlerine daha hızlı erişimlerine olanak sağlayan CELSE'nin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Bakanlıkta görevli mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen programın, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Avukatlarımız, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamayı 2018 yılından bu yana 360 binin üzerinde indirdi. Uygulama 2024'te de 47 bin 154 kez indirildi. Hak arama hürriyetinin teminatı, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatların ücretsiz olarak yararlandıkları CELSE mobil uygulaması üzerinden, vekili oldukları dosyaların dosya kapak bilgileri ve dosyada yer alan evrakları görüntüleyebilme, dosya safahatına ilişkin anlık bildirimlere ulaşılabilme, mobil uygulama üzerinden dosyalara mazeret bildirebilme, e-Duruşma talebi gönderilebilme gibi işlemleri kolaylıkla yapılıyor.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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