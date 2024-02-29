Model Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayarak kamuoyunda geniş yankı uyandıran kadın model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

MUHTAR ADAYI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Diyarbakır Tekstilkent'de faaliyet gösteren yerel firmaların reklam yüzü olan model Simurg Sarsılmaz önceki gün yaptığı açıklamayla Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu duyurmuştu.

TEHDİTLER ART ARDA GELDİ

Attığı adımla kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç model, konunun gündeme gelmesiyle yoğun bir tehdit saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

MUHTAR ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerini aldığını ifade eden Simurg Sarsılmaz bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.

BUGÜN SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAKTI

Dün afiş çalışmalarını tamamladığını ve bugün sahada aktif olarak çalışmaya başlamayı planladığını belirten Sarsılmaz tehditler nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

"BAŞSAVCILIĞA GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek bu tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağım" dedi.