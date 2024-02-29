Model Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayarak kamuoyunda geniş yankı uyandıran kadın model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Diyarbakır Tekstilkent'de faaliyet gösteren yerel firmaların reklam yüzü olan model Simurg Sarsılmaz önceki gün yaptığı açıklamayla Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu duyurmuştu.
Attığı adımla kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç model, konunun gündeme gelmesiyle yoğun bir tehdit saldırısına maruz kaldığını ifade etti.
Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerini aldığını ifade eden Simurg Sarsılmaz bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.
Dün afiş çalışmalarını tamamladığını ve bugün sahada aktif olarak çalışmaya başlamayı planladığını belirten Sarsılmaz tehditler nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.
Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek bu tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
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